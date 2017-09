Mulher é flagrada tentando entrar com microcelular no CDP de Suzano Telefone seria entregeu ao companheiro, que está preso. Por causa do transporte, ele responderá a procedimento de unidade prisional

Microcelular estava escondido na região íntima de mulher de detento Foto: Divulgação/SAP Uma mulher tentou entrar com um microcelular no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. O flagrante foi feito por agentes penitenciárias. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a suspeita será suspensa do rol de visitas. O caso ocorreu no sábado (9). Segundo a SAP, a mulher é companheira de um detento. Ela tentava entrar no CDP, quando o detector de metais acionou. Indagada, a suspeita confessou portar um micro aparelho na região íntima. Também falou que o telefone seria para entregar ao companheiro. A visitante foi conduzida a Delegacia de Polícia Central de Suzano. O preso que receberia o ilícito foi isolado e responderá a procedimento apuratório disciplinar. Todo visitante flagrado tentando entrar com ilícito em unidade prisional é suspenso do rol de visitas.

