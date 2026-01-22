Mulher é hospitalizada após tentativa de feminicídio em Mogi

Uma mulher, de 36 anos, foi hospitalizada nesta terça-feira (20), após uma tentativa de feminicídio na Vila Paulista, em Mogi das Cruzes. A Polícia Civil Investiga o caso.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi agredida dentro da sua residência após um desentendimento com o seu companheiro. Após as agressões, o homem deixou o local.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, onde foi internada. Foram requisitados exames de corpo de delito e solicitada medida protetiva de urgência.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi das Cruzes como violência doméstica e tentativa de feminicídio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as investigações continuam para localizar o suspeito.