quinta 22 de janeiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 22/01/2026
Polícia

Mulher é hospitalizada após tentativa de feminicídio em Mogi

Agressões aconteceram após um desentendimento com seu companheiro

22 janeiro 2026 - 12h34Por Laura Barcelos - de Suzano
- (Foto: Divulgação/PMMC)

Uma mulher, de 36 anos, foi hospitalizada nesta terça-feira (20), após uma tentativa de feminicídio na Vila Paulista, em Mogi das Cruzes. A Polícia Civil Investiga o caso.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi agredida dentro da sua residência após um desentendimento com o seu companheiro. Após as agressões, o homem deixou o local.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, onde foi internada. Foram requisitados exames de corpo de delito e solicitada medida protetiva de urgência.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi das Cruzes como violência doméstica e tentativa de feminicídio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as investigações continuam para localizar o suspeito.