Mulher é morta com 4 tiros; marido é o principal suspeito

Uma mulher de 40 anos - identificada como Simone Fernandes dos Santos de Morais - foi morta com 4 tiros, no Jardim de Portugal, em Santa Isabel. O principal suspeito é o marido da vítima, de 43 anos. O caso aconteceu por volta do meio dia e foi registrado na Delegacia Central (DP) de Santa Isabel como crime de feminicídio.

Após receber a denúncia de disparo de arma de fogo, a Polícia Militar (PM) se deslocou até o local dos fatos, momento que encontrou o filho da vítima, de 19 anos, chegando no local. O rapaz, de imediato, identificou o corpo como sendo de sua mãe e informou à polícia que mora no local junto com a genitora e o pai, que não se encontrava na casa.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O), a vítima foi encontrada no quarto, virada de barriga para cima, onde se constatou os 4 ferimentos, oriundos de arma de fogo, na região do tórax. O local não apresentava indícios de luta corporal.

Nenhuma arma de fogo foi encontrada dentro do domicílio, mesmo o filho da vítima informando que a família possui duas armas em casa, um revolver calibre 38 e um revolver calibre 22. A testemunha foi encaminhada para o DP Central onde relatou que o pai sofria de distúrbios psiquiátricos e esquizofrenia e que, constantemente, brigada com a mãe. Ainda de acordo com o rapaz, as brigas envolviam uma suposta disputa de terras deixadas pelo avô da vítima.

Um indivíduo que prestou carona ao suspeito do crime informou a Polícia que encontrou no assoalho do seu veículo uma arma de fogo. Todas as testemunhas foram conduzidas para o DP Central.