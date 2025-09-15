Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Mulher e policial militar são encontrados mortos em motel de Mogi

Polícia Civil investiga o caso; eles foram encontrados dentro da banheira

15 setembro 2025 - 10h10Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Caso foi registrado como morte suspeita/morte súbitaCaso foi registrado como morte suspeita/morte súbita - (Foto: Arquivo/DS)

Um policial militar de 47 anos e uma mulher de 33 foram encontrados mortos, na noite do último sábado (13), em um motel no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo o boletim de ocorrência, funcionários do estabelecimento tentaram contato com o casal e não tiveram resposta. Ao notarem o silêncio no quarto, acionaram a polícia militar.

No local, a equipe encontrou o casal sem vida dentro de uma banheira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a perícia foram solicitadas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como morte suspeita/morte súbita, sem causa determinante aparente, na Delegacia de Mogi das Cruzes.

