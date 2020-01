Três mulhereres são presas ao tentar entrar com cocaína escondida em filtros de cigarro

Atualizado às 10h23

Três mulheres foram barradas com cocaína ao tentarem entrar no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano no último sábado, dia 25 de janeiro. Ao todo, foram apreendidos mais de 330 gramas da droga.

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 10h, quando a irmã de um detento foi surpreendida com 132,5 gramas de cocaína escondidos em 20 maços de cigarro. Ao revistarem os itens trazidos pela suspeita, os agentes de segurança penitenciária perceberam que a visitante, de 36 anos, adulterou os cilindros do tabaco e substituiu os filtros por pequenas porções do entorpecente.

Outras duas infrações do mesmo perfil foram registradas no mesmo dia. Uma mulher de 30 anos e uma de 39 anos foram flagradas, respectivamente, com 45,9 gramas de cocaína em 17 maços do fumo e 152,6 gramas de cocaína em 20 maços.

Em depoimento à Polícia Civil, a mulher negou ter ciência de que transportava drogas. Disse que o esposo a avisou que uma mulher - ainda desconhecida - iria entregar maços de cigarro para ela, em frente à unidade prisional, para que pudesse pegá-los.

As três foram encaminhadas para Delegacias de Polícia da região do Alto Tietê, onde foram lavrados os Boletins de Ocorrência, e tiveram seus nomes suspensos do rol de visitas da SAP. A direção da unidade prisional enviou comunicados para a Vara de Execuções Criminais, além de instaurar Procedimento Disciplinar Apuratório.