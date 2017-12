Mulher é presa com drogas no CDP de Suzano

O Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano registrou, no fim de semana, a prisão de uma visitante que tentava entrar na unidade levando drogas na região íntima. Ela levava consigo 116,9 gramas de cocaína, que supostamente seriam entregues ao irmão.

O fato aconteceu no domingo (17). Por volta de 12h10, a mulher, irmã de um preso, tentou entrar na unidade com um invólucro na genitália contendo entorpecentes. A agente responsável por analisar as imagens das revistas por scanner corporal notou algo estranho na mulher após ela ter passado pelo aparelho. A irmã do preso foi questionada e confessou que trazia invólucro com cocaína.

A visitante foi conduzida até a Delegacia de Polícia para registro de Boletim de Ocorrência. Seu irmão foi isolado preventivamente e responderá a Procedimento Apuratório Disciplinar.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), as visitantes que são flagradas tentando entrar com ilícitos em unidades prisionais são automaticamente suspensos do rol de visitas.