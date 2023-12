Mulher é presa com 82,1 gramas de drogas no CDP de Suzano

Uma mulher, de 24 anos, foi presa ao tentar entrar com 82,1 gramas porções de drogas sintéticas no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano, no sábado (9).

O flagrante ocorreu no horário de visitas, no momento da revista dos itens trazidos por familiares de detentos. Os embrulhos, que estavam camuflados dentro de pedaços de carne e misturados aos alimentos, continham droga sintética. No total, os pacotes pesavam cerca de 82,1 gramas de entorpecente.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), policiais penais encontraram diversos invólucros em meio a uma refeição trazida pela companheira de um preso.

As drogas e a mulher foram encaminhados para a delegacia de polícia local para registro de boletim de ocorrência e outras providências legais.