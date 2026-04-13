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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Polícia

Mulher é presa no Maranhão suspeita de ter ligação com invasão em escola de Suzano

Investigada por disseminar conteúdo de ódio e incentivar a prática de violência por meio de redes sociais e plataformas digitais, ela trocava mensagens com o invasor da escola antes do caso

13 abril 2026 - 13h05Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência da suspeita e, durante a ação, foram apreendidos um facão e o celular da investigadaFoi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência da suspeita e, durante a ação, foram apreendidos um facão e o celular da investigada - (Foto: Divulgação / Polícia Federal)

Uma mulher, de 22 anos, foi presa neste domingo (12), suspeita de disseminar conteúdo de ódio e incentivar a prática de violência por meio de redes sociais e plataformas digitais. As investigações apontam uma possível ligação entre ela e o jovem, de 18 anos ,que invadiu a Escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, em Suzano.

A prisão aconteceu no estado do Maranhão, com apoio da Polícia Civil local. A investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Mogi das Cruzes e o caso passou a ser apurado após o Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), da Secretaria da Segurança Pública de 
São Paulo, identificar interações entre a suspeita e o jovem.

Segundo as apurações, os dois trocavam mensagens antes da invasão à escola. Há ainda indícios de que um possível ataque estaria sendo planejado em São Luís, no Maranhão.

A Polícia Federal (PF) deflagrou a operação “Reação Imediata” em São Luís, na tarde da última sexta-feira (10), para cumprir um mandado de busca e apreensão na residência da suspeita. Durante a ação, foram apreendidos um facão e o celular da investigada.

A mulher também é suspeita de divulgar mensagens extremistas nas redes sociais, com indícios de planejamento de atos violentos, tanto contra si mesma quanto contra crianças, adolescentes e mulheres. 

A investigação segue para esclarecer todos os detalhes do caso e apurar a possível participação de outras pessoas.

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