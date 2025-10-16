Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Mulher é presa suspeita de matar companheiro a facadas em Mogi

Crime aconteceu no Jardim Planalto

16 outubro 2025 - 11h02Por Da Reportagem Local
Caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi Caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi - (Foto: Arquivo/DS)

Uma mulher de 26 anos foi presa por envolvimento na morte do companheiro, um homem de 35 anos, na tarde desta quarta-feira (15), no Jardim Planalto, em Mogi das Cruzes.

Segundo informações preliminares, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência na rua Doutor José Juca Assi. No local encontraram a vítima já sem vida e com ferimentos de faca.

O caso foi registrado como homicídio no plantão da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, que requisitou perícia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a autoridade policial representou pela conversão da prisão em preventiva.