Mulher é presa suspeita de matar companheiro a facadas em Mogi

Uma mulher de 26 anos foi presa por envolvimento na morte do companheiro, um homem de 35 anos, na tarde desta quarta-feira (15), no Jardim Planalto, em Mogi das Cruzes.

Segundo informações preliminares, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência na rua Doutor José Juca Assi. No local encontraram a vítima já sem vida e com ferimentos de faca.

O caso foi registrado como homicídio no plantão da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, que requisitou perícia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a autoridade policial representou pela conversão da prisão em preventiva.