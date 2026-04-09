quinta 09 de abril de 2026

Jornal Diário de Suzano - 09/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Mulher é presa suspeita de tentar furtar R$ 1,5 mil em produtos em supermercado de Mogi

Suspeita foi detida por funcionários após ser flagrada por câmeras de segurança e liberada após pagar fiança

09 abril 2026 - 09h57Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Ela estava levando 37 produtos sem pagar - (Foto: Divulgação)

Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira (8), suspeita de tentar furtar 37 produtos, avaliados em R$ 1.550,06, dentro de um supermercado, em Mogi das Cruzes. Ela foi detida por funcionários do local, levada à Delegacia de Polícia e liberada após pagar fiança de R$ 1.700.

Na ocasião, os policiais foram acionados via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e se deslocaram até a unidade, localizada na avenida Francisco Rodrigues Filho. Segundo um funcionário, ele percebeu o comportamento suspeito da mulher, passou a monitorá-la e, ao verificar as câmeras de segurança, confirmou que ela estava pegando produtos sem pagar.

A mulher foi abordada após passar pelos caixas, a caminho da saída. Com ela, foram encontrados itens pagos e outros furtados. Na delegacia, ela confessou o crime. O caso foi registrado como furto tentado, e a mulher foi liberada após o pagamento da fiança.