Mulher é presa suspeita de tentar furtar R$ 1,5 mil em produtos em supermercado de Mogi

Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira (8), suspeita de tentar furtar 37 produtos, avaliados em R$ 1.550,06, dentro de um supermercado, em Mogi das Cruzes. Ela foi detida por funcionários do local, levada à Delegacia de Polícia e liberada após pagar fiança de R$ 1.700.
Na ocasião, os policiais foram acionados via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e se deslocaram até a unidade, localizada na avenida Francisco Rodrigues Filho. Segundo um funcionário, ele percebeu o comportamento suspeito da mulher, passou a monitorá-la e, ao verificar as câmeras de segurança, confirmou que ela estava pegando produtos sem pagar.
A mulher foi abordada após passar pelos caixas, a caminho da saída. Com ela, foram encontrados itens pagos e outros furtados. Na delegacia, ela confessou o crime. O caso foi registrado como furto tentado, e a mulher foi liberada após o pagamento da fiança.