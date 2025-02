Mulher invade estabelecimento armada, mas morre após briga com ex-companheiro em Poá

Uma mulher, de 44 anos, morreu após uma luta corporal com seu ex-companheiro, de 43 anos, dentro de um comércio no Jardim Estela, em Poá. O caso aconteceu na noite do dia 9 de fevereiro, um domingo.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a mulher foi armada até o comércio de seu ex-companheiro.

O rapaz tentou impedir a entrada da mulher, o que fez com que se iniciasse uma luta corporal, momento em que ambos foram atingidos com tiros.

Os dois foram socorridos ao hospital, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem ficou internado.

A arma foi apreendida. A Polícia Civil informou que segue investigando o caso, que foi registrado como morte suspeita, tentativa de homicídio e comunicação de óbito na Delegacia de Itaquaquecetuba.