Mulher invade farmácia, ameaça funcionária com tesoura e acaba presa em Mogi

Uma mulher de 19 anos foi presa em flagrante pela Polícia por tentar roubar uma farmácia usando uma tesoura na noite de quarta-feira (9) na Avenida Brasil, no Mogi Moderno, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, tudo aconteceu por volta das 20 horas. A suspeita invadiu o estabelecimento, pegou uma tesoura que estava próxima ao caixa, segurou a funcionária pelo pescoço e apontou o objeto, ameaçando a vítima caso não entregasse o dinheiro.

Neste momento, um homem que estava dentro do estabelecimento se aproximou das duas e pegou a tesoura da mão da agressora. Em seguida, ele conseguiu segurar a mulher, enquanto outra funcionária da farmácia acionou a Polícia Militar.

Os policiais foram até o local e conduziram a indiciada – que reclamou de dores na perna - para a Santa Casa de Mogi. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mulher aparentava ter ingerido bebida alcoólica e teria confessado, ainda no local do crime, que estava tentando roubar o dinheiro para comprar mais bebida.

Após ser atendida, ela foi levada para a Central de Polícia Judiciária de Mogi, onde permaneceu detida. A tesoura usada no crime foi apreendida e passará por perícia. O caso foi registrado como roubo tentado e apreensão de objeto. A agressora foi levada para a Cadeia Pública Feminina de Itaquaquecetuba.