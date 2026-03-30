Mulher mata e decapita homem após suspeita de tentativa de abuso contra filho em Itaquá

Uma mulher matou um homem a facadas, o decapitou e escondeu a cabeça em uma mochila, neste domingo (29), no bairro Chácara Cuiabá, em Itaquaquecetuba. Segundo o Boletim de Ocorrência, ela afirmou ter cometido o assassinato após suspeitar que ele teria tentado abusar de seu filho, de 2 anos.
O homem estava em um relacionamento amoroso com a suspeita há um curto período de tempo. Ele foi atacado enquanto estava dormindo no sofá.
Ainda segundo o Boletim de Ocorrência, após o crime, a mulher arrastou o corpo até o banheiro, lavou a faca utilizada na pia da cozinha e limpou o chão da sala onde o homem morreu com água e sabão.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo e a cabeça da vítima. A mulher foi presa em flagrante.
Além disso, foi apurado que houve consumo de álcool e drogas no caso. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado na delegacia da cidade e a mulher permanece à disposição da Justiça.