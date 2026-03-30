Polícia

Mulher mata e decapita homem após suspeita de tentativa de abuso contra filho em Itaquá

Após o crime, ela arrastou o corpo até o banheiro, escondeu a cabeça em uma mochila, lavou a faca utilizada e limpou o chão do imóvel

30 março 2026 - 10h07Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado na delegacia da cidadeO caso foi registrado na delegacia da cidade - (Foto: Arquivo/DS)

Uma mulher matou um homem a facadas, o decapitou e escondeu a cabeça em uma mochila, neste domingo (29), no bairro Chácara Cuiabá, em Itaquaquecetuba. Segundo o Boletim de Ocorrência, ela afirmou ter cometido o assassinato após suspeitar que ele teria tentado abusar de seu filho, de 2 anos.

O homem estava em um relacionamento amoroso com a suspeita há um curto período de tempo. Ele foi atacado enquanto estava dormindo no sofá.

Ainda segundo o Boletim de Ocorrência, após o crime, a mulher arrastou o corpo até o banheiro, lavou a faca utilizada na pia da cozinha e limpou o chão da sala onde o homem morreu com água e sabão.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo e a cabeça da vítima. A mulher foi presa em flagrante.

Além disso, foi apurado que houve consumo de álcool e drogas no caso. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado na delegacia da cidade e a mulher permanece à disposição da Justiça.

Leia Também

Homem agride ex-companheira com ferramentas e é preso por tentativa de feminicídio em Ferraz
Polícia

Homem agride ex-companheira com ferramentas e é preso por tentativa de feminicídio em Ferraz

Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa morta em Suzano
Polícia

Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa morta em Suzano

Mulher se atira do terceiro andar com a filha para fugir de violência em Suzano
Polícia

Mulher se atira do terceiro andar com a filha para fugir de violência em Suzano

Grupo de adolescentes é apreendido no centro de Poá
Polícia

Grupo de adolescentes é apreendido no centro de Poá

Motor de avião explode e piloto faz pouso de emergência em São Paulo
Cidades

Motor de avião explode e piloto faz pouso de emergência em São Paulo

GCM de Suzano recupera caminhão roubado em terreno na região norte
Polícia

GCM de Suzano recupera caminhão roubado em terreno na região norte