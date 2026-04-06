Mulher morre após moto cair em ribanceira na Mogi-Bertioga

Uma mulher de 33 anos morreu após um acidente de moto na tarde deste sábado (4), na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi-Bertioga, na altura do km 82, em Biritiba-Mirim. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na garupa de uma motocicleta conduzida por um homem de 32 anos, quando o veículo teria derrapado em uma curva.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), com o impacto contra a mureta, os dois foram arremessados para uma ribanceira. Ambos sofreram ferimentos e foram socorridos ao pronto-socorro de Bertioga.

A mulher chegou a ser atendida, mas não resistiu. O condutor realizou teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

A motocicleta foi apreendida para perícia. O caso foi registrado como homicídio culposo e colisão na direção de veículo automotor na Delegacia de Polícia de Biritiba-Mirim.