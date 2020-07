Mulher morre após ser baleada em Ferraz de Vasconcelos

Uma mulher morreu hoje (11) após ser baleada em Ferraz de Vasconcelos. De acordo com as primeiras informações, no início da tarde a polícia realizou uma abordagem a um veículo suspeito na rua Guarani, na Vila Santo Antônio. No carro, policiais encontraram a vítima baleada junto com dois homens que conduziam o veículo.

Com a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao local, foi constatado o óbito da vítima. Os dois indivíduos que estavam no carro foram encaminhados para a Delegacia de Ferraz de Vasconcelos.