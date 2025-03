Mulher morre atropelada por trem na Estação de Suzano

Uma mulher morreu, na manhã desta sexta-feira (7), após ser atropelada por um trem na Estação de Suzano. O caso aconteceu por volta das 7h30 e o óbito foi constatado no local.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. Viaturas da PM seguem no local.

Mais detalhes em breve.

CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que a circulação de trens estava em via única e com maiores intervalos entre as estações Jundiapeba e Calmon Viana "devido à pessoa na via na Estação Suzano".

A empresa lamentou o ocorrido e pediu desculpas pelos transtornos causados aos passageiros. A circulação de trens já está normal.