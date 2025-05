Mulher morre esfaqueada pelo ex-namorado em Suzano

Uma mulher de 20 anos foi morta por uma facadas, na tarde desta quinta-feira (15), pelo ex-namorado, de 19 anos, na Vila Urupês, em Suzano. Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), o suspeito foi preso em flagrante.

O caso aconteceu na rua Biotônico – Vila Urupês. De acordo com o BO, a vítima foi surpreendida com uma facada nas costas, na região lombar. Ela foi socorrida com vida e levada ao hospital, mas não resistiu.

O suspeito foi localizado e detido próximo ao local dos fatos. Ele confessou o crime, esclarecendo vínculo afetivo anterior com a vítima e alegando que estava sendo difamado por ela, mas não revelou o conteúdo da difamação. No local, populares entregaram aos policiais a faca utilizada no crime.

De acordo com o relato do irmão da vítima, o suspeito e sua irmã namoraram por aproximadamente um ano, e ela decidiu terminar o relacionamento também há cerca de um ano, por crises de ciúmes e comportamento controlador do suspeito. Ainda segundo a testemunha, o suspeito não aceitava o término do relacionamento e se sentia injustiçado.

Ele esclareceu também que no momento dos fatos, a vítima retornava de um estúdio de pilates, e que desconhece que ela tenha marcado algum encontro, reforçando que ela não tinha intenção de reatar o relacionamento.

A faca foi apreendida e encaminhada para perícia. O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Polícia de Suzano.