Mulher responsável pela contabilidade de facção criminosa em Ferraz é presa

Policiais civis prenderam, nessa segunda-feira (12), a responsável pela contabilidade do narcotráfico de todas as biqueiras, pontos de vendas de drogas, ou conhecidos como bocas de fumo, de Ferraz de Vasconcelos. Investigação da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) descobriu que a mulher é integrante de uma facção criminosa, que age dentro e fora dos presídios paulistas. A ação, a qual terminou com a prisão de mais três homens, foi realizada no Jardim Anchieta.

Policiais da Dise investigam células de uma facção criminosa, principalmente ligadas ao narcotráfico, e que agem no Alto Tietê. Nos últimos dias, esquemas do narcotráfico foram desarticulados em cidades como Suzano e Mogi das Cruzes. Pelo menos, 20 pessoas foram presas em flagrante ou decorrentes a mandados de prisão por outros crimes.

O DS apurou que a maior parte dos presos são de "sintonias" - espécie de chefes regionais da facção criminosa. E, como em outras investigações, a ação ocorrida em Ferraz de Vasconcelos não fugiu dessa linha.

De acordo com os policiais, a mulher presa tinha a função de verificar a contabilidade das biqueiras existentes na cidade. Na prática, ela analisava quanto foi vendido por dia e o valor arrecadado de cada boca de fumo.

Papéis relacionados ao narcotráfico foram apreendidos. O material permitirá que a polícia tenha noção mais ampla da movimentação de entorpecentes na cidade, inclusive sendo alvo de ações futuras, ou desdobramentos da investigação. Também foi apreendido balança de precisão, uma máquina seladora, dinheiro, além de celulares e um tijolo de maconha.