Mulher se atira do terceiro andar com a filha para fugir de violência em Suzano

Uma mulher se atirou do terceiro andar um prédio, com a filha de 2 anos, para escapar de agressões vindas do companheiro, na noite deste domingo (29), no bairro Jardim Europa, em Suzano. A polícia informou que as vítimas foram socorridas ao pronto atendimento, sendo a mulher transferida posteriormente Hospital e Maternidade de Suzano com fraturas, e a criança, em estado grave, encaminhada ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.

O agressor foi detido por equipes da Polícia Militar no local, com apoio de outras viaturas, após tentativa de populares de agredi-lo. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Central de Suzano, onde o indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça pelo crime de violência doméstica e tentativa de feminicídio.