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Jornal Diário de Suzano - 29/03/2026
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Polícia

Mulher se atira do terceiro andar com a filha para fugir de violência em Suzano

Elas foram socorridas, sendo a mulher transferida ao Hospital e Maternidade de Suzano e a criança encaminhada ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi

30 março 2026 - 11h02Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Ela se atirou do terceiro andar de um prédio do bairro Jardim Europa, em SuzanoEla se atirou do terceiro andar de um prédio do bairro Jardim Europa, em Suzano - (Foto: Divulgação)

Uma mulher se atirou do terceiro andar um prédio, com a filha de 2 anos, para escapar de agressões vindas do companheiro, na noite deste domingo (29), no bairro Jardim Europa, em Suzano. A polícia informou que as vítimas foram socorridas ao pronto atendimento, sendo a mulher transferida posteriormente Hospital e Maternidade de Suzano com fraturas, e a criança, em estado grave, encaminhada ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.

O agressor foi detido por equipes da Polícia Militar no local, com apoio de outras viaturas, após tentativa de populares de agredi-lo. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Central de Suzano, onde o indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça pelo crime de violência doméstica e tentativa de feminicídio.

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