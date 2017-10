Mulher suspeita de ter participado de roubo a carro é presa

Suspeita de ter participado de um roubo de veículo em Suzano, uma mulher foi presa no início da madrugada desta terça-feira (31). O carro levado por quatro indivíduos, sendo dois homens e duas mulheres, foi recuperado e entregue a proprietária, que na ocasião quase levou um tiro dos criminosos. A Polícia Civil irá investigar o caso. Isso porque no último sábado e domingo ocorreram dois roubos praticados por indivíduos com as mesmas características.

Na ocorrência em que envolvia uma professora como vítima, aconteceu, quando ela voltava da igreja de carro. Os criminosos a abordaram em um semáforo da Rua Leila Margarida Takeuchi, na Vila Figueira. Para retirá-la do interior do veículo, um dos suspeitos colocou uma arma na cabeça dela. As duas assaltantes a revistaram primeiro e depois a puxaram pelo cabelo. A professora foi jogada no chão e ficou com uma escoriação no braço.

Os policias que atendiam o caso depararam com os ladrões fugindo com o carro da vítima pela Rua Horácio Nelson Rondinelli. Após perseguição, o condutor do veículo perdeu o controle e bateu em uma pilastra de concreto.

Apenas uma das mulheres avistada pela vítima foi detida. Os outros três assaltes fugiram. O caso está sendo registrado nesta manhã na Delegacia Central de Suzano.