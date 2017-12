Mulher tem queimaduras de 2º grau após ataque com produto químico em Suzano

Atualizado às 11h46

Uma mulher, de 31 anos, teve queimaduras de segundo grau, depois que o companheiro despejou querosene e tentou queimá-la viva, em Suzano. A vítima conseguiu escapar do ataque e pedir ajuda a familiares. Segundo a Prefeitura, a paciente foi medicada no Pronto-Socorro (PS) e liberada. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito do crime foi preso em flagrante e deve passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira (11).

O fato aconteceu neste domingo (10), na Rua Benedito de Moraes, no Jardim Leymar. Segundo a vítima, o casal teria tido uma discussão. A briga acabou tendo desfecho mais grave, quando o suspeito pegou um recipiente com querosene e jogou no corpo da companheira. O líquido se espalhou pelos membros superiores e inferiores da vítima.

Em seguida, o suspeito tentou atear fogo na companheira. Sobretudo, a mulher conseguiu escapar do ataque e correr para a casa de familiares. O resgate e a polícia foram chamados. Os PMs chegaram rápido e mantiveram contato com a vítima, que apesar dos ferimentos não corre risco de morte. Ela, porém, não falou o motivo da briga, mas só disse o nome e características do companheiro.

A ambulância a levou às pressas ao hospital. Enquanto a vítima dava entrada no PS, os policiais continuaram no bairro onde ocorreu o crime. Em nota, a administração municipal disse que a vítima chegou com queimaduras no abdômen e membros inferiores. Ela foi medicada, recebeu curativo e teve alta.

Os policiais permaneceram no local do crime. Lá, o suspeito teria aparecido para saber da companheira, e dito que durante uma discussão acabou se exaltando. Ainda alegou que jogou "uma pequena quantia de querosene".

Depois das confissões, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia. Ele foi enquadrado em dois crimes: tentativa de homicídio e violência doméstica. Segundo a polícia, o médico plantonista do hospital disse que a vítima permaneceria em observação, tendo em vista os ferimentos causados pelo uso de produtos químicos.