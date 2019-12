Mulher tenta entrar no CDP de Suzano com maconha costurada na camiseta do filho

Duas mulheres, de 22 e 28 anos, foram presas ao tentarem entrar com itens ilícitos, como drogas e um celular, no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. A informação sobre o caso foi divulgada esta quinta-feira, 26, pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

De acordo com a pasta penitenciária, o caso, porém, foi no sábado, dia 21. A primeira mulher a ser presa foi a companheira de um detento. Durante a manhã, por volta das 10 horas, agentes de segurança penitenciária encontraram 0,8 gramas de maconha e uma nota de cinco reais com a companheira de um detento.

A mulher, de 28 anos, estava acompanhada de seus dois filhos, um de 4 anos e outro de 7 anos, e teve seus pertences revistados por servidores antes de entrar na unidade prisional. Em uma muda de roupas que trazia para as crianças, os funcionários encontraram o dinheiro e a erva, que foi costurada na gola de uma camiseta.

Um pouco mais tarde, uma jovem de 22 anos foi surpreendida com um microcelular dentro do corpo ao passar pela inspeção por escaneamento corporal. Questionada pelas agentes, a suspeita admitiu a infração e foi direcionada para um local reservado, onde retirou o objeto da vagina espontaneamente. O aparelho seria entregue a seu irmão, recluso no presídio.

As duas mulheres foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Central de Suzano, onde foram lavrados os Boletins de Ocorrência, e tiveram seus nomes suspensos do rol de visitas da SAP. A direção do CDP enviou comunicados para a Vara de Execuções Criminais, além de instaurar Procedimento Disciplinar Apuratório.