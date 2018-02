Mulher tenta levar maconha para o irmão dentro de achocolatado no CDP de Suzano

O Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano registrou neste fim de semana a apreensão de maconha dentro do achocolatado. O entorpecente seria entregue para um detento. Na ocasião, uma jovem, de 23 anos, foi presa em flagrante. Ao todo, foram apreendidos 229,8 gramas.

A ação ocorreu no domingo (25). A tentativa de entrar com drogas foi flagrada durante verificação alimentícia, que seria entregue para detentos. Agentes do CDP de Suzano viram uma espécie de substância junto com o achocolatado. Quando abriram, sentiram um forte cheiro de maconha.

Quanto ao crime, a mulher disse desconhecer que havia drogas na embalagem plástica. Segundo ela, um homem lhe pediu que entregasse um "kit", com sabonete, creme dental e leite em pó, ao filho que também está recluso na unidade prisional. Porém, este homem não foi encontrado.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a mulher teve o nome suspenso do rol de visitas de unidades prisionais. Um Procedimenti Disciplinar Apuratório para averiguar a conivência do irmão dela foi instaurado.

CDP de Mogi

Na unidade prisional de Mogi, uma mulher, de 41 anos, foi flagrada com um microcelular na região íntima. O objeto foi identificado, por meio do scanner corporal.