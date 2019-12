Mulheres mantidas em cárcereque seriam 'mulas do tráfico'; nigeriano é preso

Duas mulheres foram resgatadas pela Polícia Militar (PM) na sexta-feira, 27, no Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, após serem mantidas trancadas para se tornarem 'mulas' do narcotráfico - pessoas que transportam drogas para fora do país - de um grupo de traficantes internacionais. Segundo a polícia, o destino para o transporte dos entorpecentes seria a Itália. Um nigeriano foi preso e drogas apreendidas.

Policiais chegaram à residência, localizada na Rua Dona Aurea Martins dos Anjos, depois de informações da Polícia Federal (PR) de Santa Catarina darem conta de que mulheres estavam sendo mantidas reféns por traficantes.