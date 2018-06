Mulheres são presas ao tentarem entrar com drogas e celular no CDP de Suzano

Duas mulheres foram presas após tentarem entrar com drogas e um celular no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. O material foi apreendido no domingo, dia 3 de junho.

A primeira prisão foi de uma mulher de 30 anos. Ela foi surpreendida com um aparelho de celular encontrado no kit de pertences que entregaria a seu irmão, detento da unidade. O objeto foi encontrado pelos agentes de segurança penitenciária que revistavam o conteúdo trazido pela visitante, que também é companheira de um preso do estabelecimento penal.

Ainda no domingo, uma jovem, de 18 anos, foi flagrada com 91,6 gramas de cocaína em um invólucro introduzido na região íntima. A droga foi detectada pelo aparelho de escaneamento corporal e a visitante foi direcionada para o Pronto-Socorro local, onde o material foi retirado. O entorpecente seria entregue a seu companheiro, recluso na unidade.

As visitantes foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia, além de terem seus nomes suspensos do rol de visitas da SAP. A direção do CDP registrou Boletim de Ocorrência (B.O.) e enviou comunicado para a Vara de Execuções Criminais, além de instaurar Procedimento Disciplinar Apuratório.