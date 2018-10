Mulheres são presas com drogas, dinheiro e contabilidade na Vila Oliveira

Duas mulheres foram presas pela Polícia Militar, na Avenida Aurora Ariza Meloni, no bairroVila Oliveira, em Mogi das Cruzes, durante esta quinta-feira (4). De acordo com a polícia, as suspeitas estavam em um imóvel usado para armazenar drogas. No total, foram apreendidos aproximadamente meio quilo de entorpecentes - cocaína, crack e maconha-, além de dinheiro e cadernos com a contabilidade do narcotráfico.

Os policiais chegaram ao imóvel, após denúncia descrever que o local era usado como uma 'casa bomba' - termo dado para locais usados para armazenar grande quantidade de drogas. Na ocasião, eles foram recepcionados por duas mulheres. Ao que tudo indica, elas são irmãs. Elas autorizaram a entrada.

Ao fazerem buscas pela casa, os policiais encontraram uma mochila preta em cima do guarda-roupas. Assim, ao abrirem-na, foi encontrado 18 frascos de lança-perfume, 71 porções de maconha, 86 pinos contendo cocaína, 225 pedras de crack e R$ 460,95. Além disso, dois celulares e três cadernos com anotações relacionadas ao narcotráfico foram encontrados.

Quanto às drogas e anotações, as mulheres admitiram estarem vendendo. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP).