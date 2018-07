Mulheres são presas com drogas e microcelular nos CDPs da região

Duas mulheres foram presas neste fim de semana nas unidades do Centro de Detenção Provisória (CDP) da região. Em um dos casos, a suspeita foi flagrada com um microcelular escondido na região íntima. O aparelho móvel é menor do que uma caneta convencional. As informações são da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

De acordo com o órgão, as ocorrências foram nesse sábado, dia 14. O primeiro foi no CDP de Mogi. Por volta das 9h30, as agentes de segurança penitenciária perceberam um objeto suspeito na região pélvica de uma jovem, de 21 anos. Nas imagens geradas pelo aparelho de escaneamento corporal, as agentes observaram um invólucro com cocaína. O objeto foi retirado por conta própria, em uma sala reservada. O material seria entregue a seu companheiro, detento da unidade.

Já no CDP de Suzano, foi interceptado a entrada de um microcelular trazido por uma mulher, de 34 anos. Servidoras da unidade observaram algo estranho nas imagens colhidas com auxílio do body scanner. Questionada, a visitante admitiu de prontidão que levava um invólucro introduzido na genitália com um aparelho de telefone que media menos de 7 centímetros.

As suspeitas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia, além de terem seus nomes suspensos do rol de visitas da SAP. As direções dos CDPs registraram Boletim de Ocorrência e enviaram comunicados para a Vara de Execuções Criminais, além de instaurarem Procedimento Disciplinar Apuratório.