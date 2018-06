Mulheres são presas por tráfico após tentarem entrar com drogas nos CDPs da região

Ao todo, 373,5 gramas de drogas foram apreendidas neste fim de semana nas unidades do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano e Mogi das Cruzes. Entre os detidos estão três mulheres, sendo que, uma delas é a mãe de um detento. Além dos entorpecentes, foi apreendido também uma placa para microcelular.

As ações foram realizadas nesse domingo (17). Em Mogi, uma jovem, de 24 anos, foi surpreendida ao passar pelo scanner corporal. Ela tinha 90 gramas de maconha e 220 gramas de cocaína escondidos na região íntima. A visitante pretendia entregar o material ao companheiro. De acordo com a SAP, ela foi direcionada para o box de revista, onde retirou a droga de seu corpo por conta própria.

Além disso, o domingo teve mais ocorrências. Desta vez, em Suzano. A primeira a ser flagrada foi uma jovem, de 21 anos. Ela é irmã de um detento da unidade. Com ela, foram localizados 38,7 gramas de pasta base de cocaína; 13,1 gramas de cocaína em poá; e 11,7 gramas de maconha.

A SAP também disse que a mesma estratégia foi adotada por uma mulher, de 45 anos. Ela é mãe de um preso, e carregava consigo uma placa de microcelular na região íntima. Todas as mulheres presas este fim de semana tiveram os nomes suspensos do rol de visitas do CDP.

As direções das unidades prisionais deverão instaurar Procedimento Disciplicar Apuratório (PDA) contra os responsáveis por receber os materiais.