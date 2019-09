Na tentativa de fugir da polícia, homem pula do 4º andar

Um homem, de 33 anos pulou do quarto andar de um condomínio no Jardim Aeroporto, em Mogi das Cruzes, durante esta sexta-feira, 13. De acordo com a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), o suspeito tentou fugir de uma batida policial contra o narcotráfico. Outro suspeito, de 19 anos, foi preso na ação.

Investigadores da delegacia especializada foram ao local, após uma denúncia anônima. As informações davam conta de que um apartamento servia como uma espécie de casa bomba - imóvel utilizado pelo crime organizado para armazenar drogas.

Assim que chegaram ao condomínio, os policiais ouviram uma gritaria e observaram uma correria no bloco. Na oportunidade, um suspeito foi preso no local. Enquanto isto, o comparsa pulou a janela.

De acordo com a polícia, dentro do apartamento, havia seis tijolos de maconha, além de farta quantidade de cocaína condicionada em pequenos sacos plásticos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e levou o suspeito ferido ao Hospital Luzia de Pinho Melo.

No total, a ação resultou na apreensão de quase seis quilos de maconha, 3,5 mil porções de cocaína, três celulares, anotações da contabilidade do narcotráfico e R$ 265.

Os dois suspeitos presos responderão por tráfico de drogas.