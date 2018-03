No Dia das Mulheres, jovem é assassinada a facadas pelo companheiro em Itaquá

O Dia das Mulheres se iniciou com um caso de feminicídio – quando o assassinato é cometido contra uma pessoa do sexo feminino. Uma jovem foi esfaqueada e morta pelo companheiro após discussão durante a madrugada desta quinta-feira (8), em Itaquaquecetuba.

Natali Melo dos Santos, de 26 anos, foi morta no apartamento em que morava com o suspeito, na Avenida Cuiabá, na região do Jardim Amanda. Após o crime, o suspeito fugiu nu em um Hyundai I30.

Policiais militares (PMs) encontraram o veículo e houve perseguição. A fuga se encerrou após o suspeito bater num poste de iluminação. Segundo a polícia, o homem precisou ser levado ao hospital, em razão dos ferimentos causados por causa da batida.

A polícia informou que o suspeito estava transtornado, portanto, não conseguiu dar nenhuma informação sobre o teor da discussão que culminou à morte da jovem. Desta relação, o casal teve uma filha, de 6 anos, que tem deficiência visual. Fontes ligadas à vítima apontam que o casal frequentava uma unidade de fisioterapia no bairro Maria Augusta, em Itaquá.

Além disso, segundo a polícia, a filha do casal pode ter ouvido o momento em que a mãe estava sendo assassinada.

O caso será registrado como homicídio qualificado no 1º Distrito Policial (DP).