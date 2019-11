No intervalo de um dia, dois motoristas de ônibus são roubados em Suzano

Os assaltos a motoristas de ônibus vêm crescendo em Suzano. Em um intervalo de um dia, bandidos se passaram por passageiros e roubaram dois motoristas, na noite de segunda-feira e manhã de terça-feira. Um dos crimes foi na Rua Amélia Guerra, enquanto o outro foi na Rua Jeca Tatú. Na ocasião, o alvo dos criminosos foi o dinheiro obtido pelo pagamento de passagens. A Radial emitiu nota dizendo colaborar com as autoridades policiais, bem como com a segurança dos colaboradores.

Os roubos

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o primeiro assalto foi na segunda-feira à noite. O crime aconteceu por volta das 23h50, na Vila Amorim. O motorista trafegava pela região, quando um homem fez sinald e parada. Em seguida, o bandido anunciou o roubo e fugiu levando uma quantia em dinheiro.

Já o segundo fato foi na Rua Jeca Tatú. Da mesma forma como o crime ocorrido no dia anterior, o ladrão esperava em um ponto. Desta vez, porém, a vítima disse que o bandido utilizava um revólver, que pode ser o de calibre 38, para anunciar o assalto. O dinheiro levado neste crime também não foi apontado.

Na sexta-feira passada, 1°, o DS noticiou o roubo a um motorista de ônibus, na Rua Valdir Ferreira de Jesus, no Jardim Brasil, região do Distrito de Palmeiras. Na oportunidade, a Radial Transporte Coletivo Ltda. emitiu a seguinte nota: "A Radial Transporte Coletivo Ltda. colabora em todos os sentidos com as autoridades policiais e com a segurança de seus funcionários. Como procedimento padrão, o envolvido é encaminhado à delegacia da Polícia Militar para prestar depoimento e realizar um Boletim de Ocorrência. É avaliado também se o motorista necessita de cuidados médicos emergências e disponibilizamos assistência jurídica completa. Os ônibus que atuam em Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Poá contam com equipamentos de bilhetagem eletrônica, fator este que diminui drasticamente o fluxo de dinheiro dentro dos veículos. Esta é uma iniciativa importante para desencorajar o assalto".

A Polícia Civil instaurou inquéritos para iniciar as investigações dos casos. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia obtido nenhuma informação quanto o paradeiro dos criminosos. Denúncias podem ser enviadas para os números 181 ou 190.