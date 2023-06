Novo comandante assume batalhão da Polícia Militar em Suzano

O 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), que atende as cidades de Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos, tem um novo comandante. Trata-se do tenente-coronel Marlon Luiz de Souza da Silva, que assumiu o comando do batalhão na última segunda feira (12).

O coronel Marlon ingressou na Polícia Militar de São Paulo em 15 de janeiro de 1990, atuando em diversas unidades operacionais e administrativas. Foi comandante do 29° BPM/M e 39° BPM/M na cidade de São Paulo.

Em sua formação policial-militar, possui diversos cursos, com destaque para os de Atendimento de Ocorrência com Explosivos, de Instrutor de Técnicas e Prática de Direção Veicular. Também é bacharel em Direito pela Faculdade Uniban e mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Possui ainda curso de Força Tática e Gerenciamento de Crise.

O antigo comandante do 32º BPM/M, tenente-coronel Joel Chen, foi comandar o 17º BPM/M, que atende as cidades de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema.