Novo comandante assume Polícia Militar de Suzano, Poá e Ferraz

A Polícia Militar de Suzano tem um novo comandante. Trata-se do tenente-coronel Gilberto Tsutomu Ito. A informação foi divulgada pela instituição nesta sexta-feira (15).

Tenente-coronel Ito entra no lugar do tenente-coronel Marlon Luiz de Souza da Silva, que segundo a Polícia Militar foi remanejado para o quartel de Mogi. Ito assumiu o comando do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano no último dia 6 e ficará responsável pela Polícia Militar que atende as cidades de Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos.

O novo comandante está na instituição há quase 30 anos - desde o dia 17 de janeiro de 1994, quando ingressou como aluno oficial da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Durante sua carreira, o tenente-coronel passou por várias unidades - grande parte delas situada na região do Alto Tietê.

Agora, na condição de comandante do Batalhão, ele terá a missão, além de comandar o policiamento nos três municípios citados, de lutar por demandas antigas da população da região, como por um novo Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) no Alto Tietê e a maior presença das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) na região.