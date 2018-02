Oito bandidos invadem casas e matam aposentado após reação a assalto em Suzano

Atualizado às 13h42

Um idoso, de 67 anos, morreu após ser baleado durante assalto à residência em Suzano. Antônio Carlos Guerato foi atingido no tórax, foi socorrido a um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos. Além da vítima assassinada, os bandidos também mantiveram mãe e filha, vizinhas ao aposentado, amarradas.

A ação que culminou na morte do aposentado foi realizada por uma quadrilha de oito assaltantes - um dos bandidos era uma mulher-, na segunda-feira (12) de Carnaval. Os crimes foram realizados em duas casas, sendo uma delas a do aposentado, localizadas na Rua Paraíba, no bairro Rio Abaixo.

Parte da quadrilha estava armada com revólveres. Todos usavam toucas. Apenas uma mulher não vestia o adereço. Segundo a Polícia Civil, o primeiro alvo dos bandidos foi a residência de uma mãe e filhas. Elas foram amarradas. Deste local, os criminosos levaram eletroeletrônicos.

Em seguida, o bando invadiu a casa de Antonio. A polícia tenta determinar a ocasião, mas, o idoso acabou reagindo ao assalto por temer que os bandidos o matassem junto da companheira. A reação foi motivada, porque o idoso viu um dos ladrões pegando a espada. Após o disparo, os criminosos fugiram pulando o muro.

Os filhos da vítima o levaram às pressas ao Hospital Santa Maria, porém o idoso não resistiu ao disparo.

Enterro

O velório do aposentado ocorreu durante a noite desta terça-feira (13). O corpo do aposentado foi enterrado nesta quarta-feira (14) às 9 horas, no Cemitério do Raffo.