Polícia

Ônibus bate em poste em Mogi; motorista fica ferido

Acidente aconteceu na Avenida Francisco Rodrigues Filho, esquina com a Avenida Frei Atanásio Maatman

08 janeiro 2026 - 09h03Por Da região
- (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um ônibus municipal de Mogi das Cruzes se envolveu em uma colisão na tarde desta quarta-feira (7), na Avenida Francisco Rodrigues Filho, esquina com a Avenida Frei Atanásio Maatman. O acidente aconteceu por volta das 17h40 e não afetou o tráfego na região.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, o veículo perdeu o controle e colidiu contra um poste de energia. O motorista teve ferimentos e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.

A concessionária EDP, responsável pela energia elétrica da cidade, foi acionada para atender a ocorrência.

Ainda segundo a pasta, o tráfego de veículos não foi afetado pelo acidente.