Um ônibus foi incendiado por cinco homens, na noite deste domingo (28), na Avenida Perimetral, em Arujá.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), não houve feridos.

De acordo com o boletim, os suspeitos entraram no coletivo, desembarcaram os ocupantes e colocaram fogo no veículo.



A PM e a perícia foram acionados. O caso foi registrado como dano pela Delegacia de Polícia de Arujá.