Ônibus empresarial pega fogo na Mogi-Dutra após pane mecânica

Um ônibus da empresa JSL pegou fogo na Rodovia Mogi-Dutra, que liga Arujá e Mogi das Cruzes, por volta das 7 horas desta sexta-feira (28). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o incêndio começou após uma pane mecânica. Ninguém ficou ferido.

As chamas aconteceram na altura do km 47 no sentido Mogi das Cruzes. Às 9 horas, o fogo já estava apagado e o trecho sem trânsito, de acordo com a PMRv.

A Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela administração da pista, também esteve no atendimento ao caso.

O DS entrou em contato com a CNL e com a JSL. A matéria será atualizada no momento em que a reportagem receber resposta.