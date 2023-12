Ônibus são alvos de ação criminosa e incendiados na véspera de Natal, em Mogi

Dois ônibus que operam a linha C-207, Terminal Central - Parque Olímpico, foram incendiados na madrugada deste domingo (24), em Mogi das Cruzes.

O primeiro coletivo foi incendiado às 5h20, na Avenida Júlio Simões no distrito de Brás Cubas. O segundo caso aconteceu cerca de 12 horas depois, por volta de 17h40, também no mesmo bairro.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), nos dois casos, motoristas e passageiros foram obrigados a desembarcar e, em seguida, os veículos foram incendiados. Passageiros e motoristas não foram feridos.

No primeiro caso, o motorista conta que cerca de dez suspeitos invadiram o ônibus, cinco pela porta da frente e cinco pela porta traseira, e deram ordem para que os dez passageiros e o motorista descessem. Em seguida incendiaram o coletivo.

Prefeitura

A Prefeitura de Mogi das Cruzes lamenta e repudia atitudes criminosas. “Essas ações só trazem prejuízos aos mogianos, além de causar pânico aos moradores em um momento festivo”.

O órgão municipal e a concessionária estão buscando uma alternativa para minimizar os impactos no atendimento.

A Prefeitura dialoga com a Polícia Militar e acompanha as investigações junto à Polícia Civil. Também reforço a segurança com a Guarda Municipal.