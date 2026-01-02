Operação Ano Novo intensifica fiscalização e recolhe motocicletas irregulares em Poá

Com foco na fiscalização de motocicletas e no combate a irregularidades que comprometem a segurança viária e o sossego público, a Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, realizou no último dia de 2025 (31/12), a Operação Ano Novo. A ação integrada entre a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar intensificou o patrulhamento durante a véspera de Réveillon, garantindo mais segurança e tranquilidade à população poaense.

Durante a operação, as equipes atuaram de forma preventiva e ostensiva, com saturação de bairros e fiscalização direcionada principalmente a motocicletas em situação irregular, sem documentação ou sem placas, além daquelas com escapamentos adulterados, que causam perturbação do sossego público e colocam em risco a segurança no trânsito.

“Essa operação teve como prioridade retirar de circulação motocicletas irregulares, que além de desrespeitarem a legislação, geram insegurança e transtornos à população. Nosso trabalho é preventivo e contínuo, sempre com foco na proteção do cidadão”, destacou o secretário de Segurança Urbana, Comandante Ferreira.

A ação foi concentrada em pontos estratégicos da cidade previamente mapeados, com maior fluxo de pessoas e veículos. Ao longo das abordagens, pessoas e veículos foram fiscalizados, resultando em notificações de trânsito, recolhimento de motocicletas ao pátio credenciado e apreensão de drogas.

Como resultado da Operação Ano Novo, 18 motocicletas foram recolhidas, 25 notificações de trânsito aplicadas, 38 pessoas abordadas, 22 motocicletas averiguadas e 12 veículos fiscalizados. Durante a ação, também foram registradas uma tentativa de furto, um acidente de trânsito com vítima e a apreensão de drogas, totalizando 80 eppendorfs de crack, 70 porções de cocaína e 75 porções de maconha.

“A integração entre as forças de segurança é fundamental para manter a ordem pública, especialmente em datas de grande movimentação como a virada do ano. Reforçarmos o trabalho da nossa polícia municipal no último dia do ano e seguiremos firmes com essas operações para garantir cada vez mais segurança, cuidado e tranquilidade para os poaenses”, destacou o prefeito Saulo Souza

Ainda de acordo com o chefe do Executivo, a Operação Ano Novo reforça o compromisso da gestão municipal com a segurança pública, especialmente no enfrentamento às irregularidades envolvendo motocicletas, contribuindo para um trânsito mais seguro e a preservação da ordem.