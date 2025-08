Operação apreende entorpecentes e prende criminosos em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes (por meio da Guarda Civil Municipal e Departamento de Fiscalização e Posturas), a Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram, na quinta-feira (31/07), mais uma Operação Forças de Segurança, com ações em diversas regiões de Mogi das Cruzes – o que representa um fortalecimento da parceria e trabalho conjunto entre as corporações para a prevenção e combate ao crime no município. A ação teve início no Distrito de Jundiapeba e resultou na apreensão de entorpecentes e veículos, prisões em flagrante, captura de procurado pela Justiça, abordagem de veículos e de pessoas suspeitas.

No total, 40 viaturas e 100 agentes de segurança, entre guardas municipais e policiais civis e militares participaram da Operação. De acordo com o balanço das corporações, foram 1.100 porções de entorpecentes apreendidas, 5 pessoas presas em flagrante, 5 capturas de foragidos da Justiça, 189 pessoas abordadas para averiguação e 92 veículos fiscalizados – 5 deles, apreendidos. Também foram emitidas 34 autuações de trânsito.

O Departamento de Fiscalização e Posturas vistoriou oito estabelecimentos com atividades de pousada, na área central: dois estavam devidamente licenciados, cinco permaneciam fechados por não possuírem licenciamento e um foi paralisado por funcionar sem licença.

O principal objetivo da Operação Forças de Segurança é intensificar as ações de patrulhamento preventivo, abordagens e fiscalizações em pontos estratégicos do município, previamente mapeados com base em dados estatísticos e demandas da comunidade (áreas com maior número de ocorrências), visando à prevenção de ilícitos, o combate ao tráfico de drogas e o aumento da sensação de segurança da população.

Por parte da Guarda Municipal, foram recrutadas equipes operacionais, com apoio das unidades especializadas Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), Patrulha Rural, Patrulha Ambiental e Canil.

“Novamente, o trabalho integrado das forças de segurança do Município e do Estado apresenta bons resultados, atendendo a população em uma de suas principais demandas, que é a prevenção à violência e o combate ao crime. Esta parceria foi intensificada este ano, com a determinação da prefeita Mara Bertaiolli para que atuemos em conjunto com as polícias militar e civil”, afirma o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito, que coordenou a operação.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia, sete dias por semana.