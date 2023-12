Operação Batidinha do Pix prende três em Suzano

Três homens suspeitos de integrar a quadrilha do Pix do Alto Tietê foram presos, nesta quarta-feira (13), durante a Operação Batidinha do Pix da Polícia Civil. Seis celulares e uma maquininha de cartão foram apreendidos junto com o trio.

Segundo a polícia, as prisões foram efetuadas após investigação do DP Central de Suzano de um crime que ocorreu no dia 8 de novembro na cidade. A ação contou com a participação de 37 policiais e 13 viaturas, cumprindo mandados de busca e apreensão e prisão temporária.

O crime envolveu uma mulher que foi sequestrada por três homens na Avenida Senador Roberto Simonsen. A vítima foi abordada pelo trio após eles simularem uma batida em seu veículo.

Ao sair para verificar os danos, eles roubaram seu carro e forçaram a mulher a adentrar no outro carro à força. Ela conta que foi extorquida.

Após as diversas transferências bancárias, os autores a libertaram, levando seu aparelho celular.

A operação foi registrada na Delegacia Central de Suzano.