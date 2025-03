Operação 'Caçador' prende dez suspeitos de crimes sexuais

As Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) do Alto Tietê realizaram, nesta sexta-feira (28), a Operação Caçador e prenderam dez suspeitos de crimes sexuais. A partir de investigações deste mês de março, foram cumpridos 37 mandados de busca e de prisão preventiva. A iniciativa deu-se na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes (SIG), pela delegada Margarete Barreto.

Em razão do Mês da Mulher, as DDMs de Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes se juntaram com a SIG para iniciar a “Operação Caçador”, para combater crimes sexuais, pedofilia e descumprimento de medidas protetivas na região. O nome é uma referência ao conto da Chapéuzinho Vermelho, uma história em que a garota é salva pelo personagem do Caçador.

Segundo a Delegada da Mulher, Silmara Marcelino, essa não era uma operação esperada e decidiram realizá-la na semana passada. “Fizemos levantamentos de ocorrências deste mês, algumas tinham chegado na semana mesmo. Quem decidiu foi a doutora Margarete, e foi uma ideia maravilhosa, é uma iniciativa importante que mostra que nos preocupamos com as vítimas”, disse.

O combate contra crimes sexuais é uma luta antiga que segue até os dias atuais, é de extrema importância que operações como essa sejamrealizadas. Como dito por Silmara, uma forma de proteção também é aconscientização. Se precisar de ajuda, ligue no 180.