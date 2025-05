'Operação Cidade e Ordem' dispersa aglomerações e notifica comércios em bairros de Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano promoveu mais uma ação da “Operação Cidade e Ordem” durante a noite da última sexta-feira (09/05). A ação contou com o apoio da Polícia Militar, da Vigilância Sanitária Municipal e do Setor de Fiscalização de Posturas da prefeitura com o objetivo garantir a ordem pública, coibir aglomerações em espaços públicos e combater o funcionamento irregular de comércios que descumprem as normas municipais.

Os veículos das forças de segurança, incluindo as viaturas da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Força Patrulha, partiram da 4ª Companhia da Polícia Militar, no Jardim Revista. Ao todo, as equipes passaram por seis pontos da cidade, onde foram dispersadas aglomerações que somavam mais de 560 pessoas, resultando em quatro estabelecimentos fechados e três multas aplicadas.

No bairro Jardim Revista, a atuação se concentrou na rua Brasfanta, onde um grupo de aproximadamente 15 pessoas se reunia em frente a uma adega, com uso de narguilé e permanência irregular. A abordagem foi feita de forma orientativa e, diante das irregularidades, o local foi encerrado pela fiscalização.

Por sua vez, no Parque Maria Helena, a ação ocorreu na rua do Progresso, onde havia uma movimentação intensa de cerca de 200 pessoas em uma praça pública. Além disso, três comércios da região apresentavam desrespeito às normas vigentes e foram notificados e imediatamente fechados.

A operação esteve também na rua Emília Barradas Simões, no Jardim São José, onde uma adega reunia cerca de 50 pessoas e permanecia funcionando fora do horário permitido. O estabelecimento foi multado em dobro pela Vigilância Sanitária, devido à reincidência, e também recebeu multa da Fiscalização de Posturas, já que seguia operando após as 23 horas, em desacordo com a legislação municipal. Já na avenida Libanesa, no Cidade Boa Vista, uma aglomeração de aproximadamente 300 pessoas foi registrada em frente a um ponto comercial. O local foi autuado tanto pela Vigilância quanto pela Fiscalização de Posturas, por manter as atividades após o horário permitido e por não garantir condições adequadas de segurança.

“A gente tem trabalhado firme para manter a ordem nos bairros. Essa operação vem justamente para atender o que a população pede, mais fiscalização, menos bagunça e mais respeito às regras. É um trabalho em conjunto que tem dado resultado”, disse o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.