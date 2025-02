'Operação Cidade e Ordem' fecha três estabelecimentos no fim de semana

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano realizou no último sábado (22/02) a “Operação Cidade e Ordem”, uma iniciativa integrada com outros órgãos municipais que teve como objetivo intensificar a fiscalização em bares e adegas, com foco em coibir perturbação de sossego e nas irregularidades relacionadas ao funcionamento desses estabelecimentos. A ação, que se estendeu por várias regiões, resultou em uma série de autuações.

A iniciativa contou com a participação de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), do Departamento de Fiscalização de Posturas, da Vigilância Sanitária e das Secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana e de Assistência e Desenvolvimento Social. A Polícia Militar também esteve presente.

A primeira parte da operação ocorreu na rua do Progresso, no Boa Vista, um dos pontos mais movimentados de Suzano, onde dois estabelecimentos comerciais foram vistoriados. No primeiro, diversas irregularidades foram identificadas. Inclusive, a equipe de fiscalização autuou o local por uma infração de trânsito e conduziu um indivíduo por desobediência, evidenciando a vigilância constante sobre a ordem pública. O estabelecimento também foi multado por funcionar após o horário permitido, além de receber autuações da Vigilância Sanitária por permitir o fumo no ambiente e por vender bebidas alcoólicas de maneira irregular. Como resultado, o local foi fechado pela fiscalização.

Já o segundo estabelecimento da mesma via também foi alvo da operação, recebendo autuações significativas. A Vigilância Sanitária flagrou a venda irregular de bebidas alcoólicas e a permissão de fumo no interior, enquanto a Polícia Militar registrou uma infração por perturbação do sossego. O estabelecimento também foi fechado.

A operação seguiu para a rua Emília Barrada Simões, onde um outro bar foi alvo de fiscalização. Lá, a equipe identificou uma série de irregularidades, incluindo perturbação do sossego, venda irregular de bebidas alcoólicas e permissão de fumar. O Departamento de Fiscalização de Posturas também foi acionado, autuando o estabelecimento por funcionar além do horário permitido. Diante das infrações, a Vigilância Sanitária determinou a interdição parcial do local, que foi fechado imediatamente para que as questões fossem regularizadas.

Por fim, a equipe de fiscalização chegou a uma adega localizada na avenida Paulo Sampaio, no Jardim Varan. Este estabelecimento, além de ser autuado por perturbação do sossego, também foi alvo de várias infrações graves, registradas pela Vigilância Sanitária. O local foi flagrado permitindo o fumo no ambiente e comercializando bebidas alcoólicas de maneira irregular, além de terem sido encontrados menores de idade consumindo álcool, o que agravou ainda mais a situação. O estabelecimento foi notificado pelo Departamento de Fiscalização de Posturas e, devido às infrações, interditado pelas equipes.

Ao todo, a operação abordou 91 pessoas e gerou um número expressivo de autuações. Para o Secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a ação reflete a constante atenção da administração em garantir o cumprimento das leis e a tranquilidade da população. “A operação mostra o compromisso da prefeitura em garantir o respeito às normas de convivência e a segurança da população. Estamos atentos para coibir qualquer tipo de infração que prejudique o bem-estar da nossa comunidade”, disse.