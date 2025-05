Operação 'Cidade e Ordem' fiscaliza bares e adegas em bairros de Suzano

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano realizou na última sexta-feira (02/05) a operação “Cidade e Ordem” com a fiscalização de sete estabelecimentos em diferentes bairros do município. A força-tarefa envolveu agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), da Vigilância Sanitária, do Setor de Fiscalização de Posturas e da Polícia Militar, com o objetivo de coibir irregularidades, garantir o cumprimento das normas municipais e proporcionar mais tranquilidade aos moradores.

O primeiro alvo foi um bar localizado na rua Baruel, no centro. No local, a GCM emitiu uma autuação por perturbação do sossego público, enquanto a Vigilância Sanitária aplicou multa pela Lei Antifumo. A Fiscalização de Posturas notificou o estabelecimento para que respeite o horário limite de funcionamento até as 23 horas.

Em seguida, as equipes se dirigiram até a rua Biotônico, no Jardim Colorado, onde a Vigilância Sanitária emitiu uma determinação técnica para instalação de placas de sinalização proibindo fumar e alertando sobre a desautorização da venda de bebidas alcoólicas para menores. A Fiscalização de Posturas notificou o local por falta de documentos obrigatórios e por obstrução do passeio público.

Uma outra adega, na rua Jeca Tatu, no mesmo bairro, se encontrava fechada no momento da vistoria. Ainda assim, dez pessoas foram abordadas nas imediações e dois veículos foram fiscalizados em via pública, demonstrando a abrangência das ações da operação.

Uma tabacaria, localizada na rua General Francisco Glicério, e um bar, na rua Sete de Setembro, também foram vistoriados durante a operação, mas não apresentaram nenhuma irregularidade. Outro estabelecimento verificado na avenida Mogi das Cruzes, no Parque Suzano, foi autuado pela Vigilância Sanitária por descumprimento da Lei Antifumo e teve adequações no manuseio de alimentos determinadas pela equipe. A Fiscalização de Posturas emitiu duas notificações, uma por obstrução do passeio e outra pelo descumprimento do limite de horário de funcionamento. A última parada foi em uma adega da avenida Conde de Monte Cristo, no Jardim Monte Cristo, mas ela também se encontrava fechada.

O secretário Francisco Balbino avaliou positivamente os resultados da ação. “A operação ‘Cidade e Ordem’ demonstra que a prefeitura está comprometida em manter a ordem e a segurança em todas as regiões do município. Esse trabalho integrado é fundamental para garantir que os estabelecimentos cumpram as normas e, assim, assegurem o bem-estar da população”, afirmou.

Ainda segundo o chefe da pasta, operações como essa continuarão acontecendo de forma periódica e estratégica. “Nosso objetivo não é punir, mas orientar e garantir que comerciantes e frequentadores possam conviver de forma harmoniosa. Atuamos para proteger o direito ao sossego, à saúde e à segurança dos cidadãos”, destacou.