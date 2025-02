Operação 'Cidade e Ordem' interdita adega e aplica 29 autuações de trânsito

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou no último sábado (8) mais uma atividade da operação “Cidade e Ordem”, com o objetivo de coibir irregularidades em estabelecimentos comerciais e reforçar a segurança na cidade.

Ao longo dos trabalhos, encerrados por volta da 1 hora de domingo (9), foram registradas uma interdição de estabelecimento, três autuações administrativas e vinte e nove autuações de trânsito.

A operação contou com a participação de equipes da 1ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), da Vigilância Sanitária, do Conselho Tutelar e da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

A primeira abordagem ocorreu por volta das 22h30 em uma adega localizada na estrada dos Fernandes. No local, a Vigilância Sanitária constatou irregularidades e interditou o estabelecimento por permitir o consumo de narguilé em suas dependências. Além disso, o local recebeu duas autuações: uma pelo consumo de narguilé e outra por permitir a ingestão de bebidas alcoólicas por um menor de idade.

Na segunda vistoria, ocorrida logo após a meia-noite de domingo (9), a equipe chegou a outro estabelecimento, também situado na estrada dos Fernandes. Durante a fiscalização, foram aplicadas duas autuações: uma por permitir o consumo de cigarro no interior da adega e outra por perturbação do sossego público.

As equipes visitaram outros locais, sendo eles um terceiro na mesma via e outro na rua Tereza Haguihara Cardoso, mas ambas estavam fechadas no momento da operação.

A operação “Cidade e Ordem” faz parte de um conjunto de medidas implementadas pela Prefeitura de Suzano para reforçar a fiscalização e garantir o cumprimento das normas sanitárias e de segurança. De acordo com o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, o trabalho foi realizado com êxito na cidade. “As equipes foram bastante eficientes e cumpriram com os objetivos da ação. A GCM e demais órgãos competentes seguem monitorando a cidade para coibir práticas irregulares e manter a ordem pública”, declarou.