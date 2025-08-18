Operação 'Cidade e Ordem' reforça fiscalização noturna em bares de Palmeiras

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano conduziu entre a noite de sexta-feira (15/08) e a madrugada de sábado (16/08) mais uma Operação “Cidade e Ordem” neste mês de agosto para reforçar a fiscalização de bares e adegas, desta vez no distrito de Palmeiras e na região central, resultando na abordagem a 20 munícipes, três autos de infração e duas notificações por irregularidades no funcionamento de um estabelecimento.

O trabalho integrou uma atuação que já havia contemplado a zona norte há duas semanas, sendo desenvolvido em parceria com o departamento de Fiscalização de Posturas e com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

A mobilização começou pela região sul, quando, por volta das 23h20 de sexta, os agentes notificaram uma adega na rua José Gomes do Nascimento, no bairro Jardim Brasil, por estar com atividades fora do horário permitido e manter um banheiro na calçada, comprometendo a circulação dos moradores.

Minutos antes, as equipes da administração municipal já tinham averiguado a situação de uma outra adega na rua Tadeu Marcelo da Silva, no bairro Parque Buenos Aires, para verificação de possíveis irregularidades. O deslocamento das viaturas ainda chegou a um outro endereço localizado na rua São Jorge, na Vila Fátima, para atestar que nenhuma infração estava sendo cometida e garantir que a população não estava tendo problemas com relação à perturbação de sossego.

Depois da meia-noite, já na madrugada de sábado, a fiscalização chegou à região central, onde houve especial atenção a um bar na rua Bahe Macedo, no bairro Cidade Edson, e a um outro estabelecimento na rua Regina Cabalau Mendonça, no Jardim São Luís. Nestes dois pontos, foram observadas as condições de funcionamento, para verificação das exigências legais.

O trabalho ocorrido entre os dias 1º e 2 de agosto já havia garantido a interdição parcial de um estabelecimento localizado na rua Waldomiro Dias, no Jardim Alterópolis, por funcionamento irregular e descumprimento das condições sanitárias

Na mesma mobilização, ocorreu o fechamento de um comércio na rua Waldemiro Pereira de Lima, no bairro Cidade Miguel Badra, por funcionamento fora do horário permitido. A Vigilância Sanitária ainda lavrou um auto de infração por descumprimento das normas sanitárias.

Também, nesta oportunidade, as equipes estiveram no Cidade Boa Vista, onde houve fechamento de um estabelecimento localizado na rua do Progresso, por atuar fora do horário, e a notificação de um outro, localizado na rua Paulo Ernâni Braga do Nascimento, por irregularidades na documentação.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, o balanço da operação reforça o compromisso da gestão com a ordem pública e a saúde coletiva. “Essas ações são fundamentais para garantir o cumprimento da legislação e proteger a população. A presença da GCM, aliada ao trabalho do Departamento de Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e da Vigilância Sanitária, assegura que bares e adegas operem dentro das normas”, declarou.