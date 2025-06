Operação 'Combate ao Crime' resulta em prisões e apreensão de drogas e veículos

Suzano foi palco nesta terça-feira (17/06) de uma grande mobilização das forças de segurança com a realização da operação “Combate ao Crime”. A ação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM), da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e da Polícia Militar, teve como objetivo reforçar o patrulhamento, combater a criminalidade e aumentar a sensação de segurança da população.

Na ocasião, foram localizadas mais de dez quilos de entorpecentes, incluindo 1.643 porções de crack, 1.843 de maconha, 1.083 de cocaína e 70 frascos de lança-perfume, além de outros materiais ilícitos encontrados durante as diligências. O prejuízo para o tráfico é estimado em cerca de R$ 100 mil. Além das apreensões, duas pessoas foram presas, sendo uma em flagrante por furto e outra foragida da Justiça.

Durante todo o dia foram montados pontos de bloqueio e realizadas abordagens em diferentes locais. No total, 337 pessoas foram abordadas, 135 veículos vistoriados e 83 motocicletas fiscalizadas. As equipes elaboraram 31 autos de infração, apreenderam três veículos e realizaram a fiscalização de uma carga suspeita.

Além do combate ao tráfico e à prática de furtos, a operação também teve como foco retirar de circulação veículos em situação irregular, fiscalizar motos e cargas suspeitas - muitas vezes utilizadas na prática de crimes.

A operação foi coordenada pelo 32º Batalhão da Polícia Militar, com apoio integral da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. A Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep) também participou da ação.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da integração entre as forças. “A Operação ‘Combate ao Crime’ demonstra o quanto é essencial a atuação conjunta entre a Polícia Militar, a GCM e os agentes de trânsito. O objetivo maior é garantir a segurança da nossa população, e os resultados mostram que estamos no caminho certo. Seguiremos firmes nas ações preventivas e de repressão qualificada contra a criminalidade”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou o compromisso da administração municipal com a segurança. “Essa é uma demonstração clara de que não vamos permitir que a criminalidade avance em Suzano. A união das forças de segurança, com o trabalho da Polícia Militar, da nossa Guarda Civil Municipal e dos agentes de trânsito, é fundamental para proteger a nossa população. Continuaremos trabalhando firmemente para levar mais segurança e qualidade de vida a todos”, destacou o chefe do Poder Executivo.