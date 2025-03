Operação conjunta combate perturbação do sossego e fiscaliza estabelecimentos noturnos em Mogi

Uma operação conjunta entre o Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal de Segurança, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar combateu a perturbação de sossego e fiscalizou o funcionamento de estabelecimentos durante o final de semana. O trabalho foi realizado em locais com registros de reclamações da população e resultou na dispersão de aglomerações conhecidas como fluxos e no fechamento de estabelecimentos.

Entre a noite de sexta-feira (21/03) e a madrugada de sábado (22/03), as equipes dispersaram aglomerações nas ruas Júlio Prestes e Narciso Lucarini, na região do Parque Monte Líbano. Viaturas foram deslocadas para os locais e evitaram a prática, que é motivo de reclamações constantes de moradores das proximidades.

Os trabalhos também foram realizados nos bairros Vila Nova União, Vila Estação, Chácaras Santo Ângelo e Centro. Estabelecimentos foram flagrados com irregularidades como falta de alvará de funcionamento, desrespeito à Lei Seca e utilização de narguilé. Os locais flagrados foram notificados ou autuados pela Fiscalização, dependendo da situação encontrada, e fechados pelas equipes.

Já entre a noite de sábado (22/03) e a madrugada de domingo (23/03), foram fiscalizados estabelecimentos na Vila Nova União, na Vila São Francisco, nas Chácaras Santo Ângelo, no Centro e no Residencial Itapeti. Também foram encontradas irregularidades relativas ao licenciamento, Lei Seca, Lei do Silêncio e consumo de narguilé. Um veículo também foi autuado por som mais alto que o tolerado pela legislação, nas Chácaras Santo Ângelo.

Um estabelecimento localizado na rua Coronel Souza Franco foi autuado nos dois dias de fiscalização por funcionamento irregular, sendo a segunda autuação em dobro do valor. Nas duas ocasiões, ele foi esvaziado.

“A Prefeitura realiza operações constantes para combater a perturbação do sossego, principalmente durante os finais de semana. As ações conjuntas buscam dar uma resposta para a população, garantindo a tranquilidade das famílias”, explicou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

A população pode fazer denúncias sobre desrespeito à Lei do Silêncio ou ocorrências de pancadão pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que funciona 24 horas por dia.