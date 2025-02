Operação conjunta da Prefeitura e Polícia Militar combate perturbação do sossego em Mogi

Uma operação conjunta entre o Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal de Segurança e a Polícia Militar, na noite deste sábado (22/02), fechou quatro estabelecimentos de bares e adegas em Mogi das Cruzes. A ação faz parte do trabalho realizado pela administração municipal para evitar o desrespeito à Lei do Silêncio e à Lei Seca, além da verificação do cumprimento às legislações municipais.

Os quatro estabelecimentos que tiveram as atividades paralisadas estavam sem alvará de funcionamento válido. Três deles ficam no distrito de Braz Cubas: um no Jardim Aeroporto e dois na região conhecida como Praça da Jaca. O outro está localizado no Centro.

Durante o trabalho, as equipes de fiscalização também emitiram três notificações por falta de alvará, duas autuações por perturbação do sossego público, duas autuações por desrespeito à Lei Seca e três autuações relacionadas ao uso de narguilé. Doze narguilés foram apreendidos.

“A Prefeitura vem realizando operações para combater a perturbação do sossego, que é uma demanda constante, principalmente durante os finais de semana. As ações conjuntas buscam dar uma resposta para a população, garantindo a tranquilidade das famílias”, explicou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

O secretário destacou ainda que, durante o final de semana, foi realizada uma operação de manutenção da ordem na região das ruas Júlio Prestes e Narciso Lucarini, além das imediações da praça Norival Tavares. Viaturas foram deslocadas para o local e evitaram a aglomeração de pessoas, que é motivo de reclamações constantes de moradores das proximidades.

O trabalho também previne práticas de irregularidades com veículos e excesso na produção de ruídos, desrespeitando a Lei do Silêncio.

A população pode fazer denúncias sobre desrespeito à Lei do Silêncio ou ocorrências de pancadão pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que funciona 24 horas por dia.